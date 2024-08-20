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Batman OSB'de 56 fabrikanın inşaatı devam ediyor

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Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 56 fabrikanın inşaatı devam ediyor. OSB'de 120 firmanın üretimde, 56 firmanın inşaat, 15 firmanın da proje aşamasında olduğu bildirildi. OSB'de 15 bin 200 kişinin istihdam edildiği kaydedildi.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) 56 fabrikanın inşaatı devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, 1992 yılında bin dönüm üzerine kurulan Batman OSB'nin 3 bin 800 dönüme ulaştığı belirtildi.

Batman OSB'de 120 firmanın üretimde, 56 firmanın inşaat, 15 firmanın da proje aşamasında olduğu bildirilen açıklamada, OSB'de 15 bin 200 kişinin istihdam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 2023 yılında temeli atılan Kimyasal ve Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin de aralık ayında devreye alınacağı aktarılarak, şunlara yer verildi:

"Etaplar halinde yapılan OSB'de tekstil ağırlıklı fabrikalar yurtiçi ve yurtdışı birçok ünlü markaya üretim yaparken, altyapı çalışmalarının bittiği 6 etap 2. ilave alanında da 68 sanayiciye arsa tahsisi yapılmış olup, yapımı tamamlanan 18 fabrikada 2 bin 800 kişiye istihdam sağlamıştır. İnşaat halinde olan 50 firmanın üretime geçmesiyle birlikte binlerce gencimize daha istihdam hedeflenmektedir. Yeni etapta birçok fabrika üretime başlarken, birçok fabrikanın da inşaatı hızla yükseliyor. Yeni etaptaki 50 fabrikanın üretime başlamasıyla birlikte, bu fabrikalarda istihdam sayısının 10 bin kişinin istihdamı bekleniyor."

Açıklamada, "Yüzlerce yatırımcının yer beklediği OSB'lerin tamamen aktif hale gelmesiyle birlikte, genç nüfusunun yoğun olduğu ilimizde binlerce gencimize iş imkanı sağlanmış olup, Batman bölgenin cazibe merkezi konumuna kavuşmuş olacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Ekonomi batman OSB Ekonomi Güncel Haberler

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