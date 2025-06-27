Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrika Yangını

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Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir meyve suyu fabrikasının arka bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Batman OSB'deki meyve suyu fabrikasının arka bahçesinde, tahta paletler ve bidonların da yer aldığı malzemelerin bulunduğu kısımda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarıyla (TOMA) müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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