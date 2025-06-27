Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrika Yangını

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrika Yangını
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Batman'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Batman'da OSB'deki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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