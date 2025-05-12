Batman Merkezli Operasyonda 11 Şüpheli Tutuklandı

Batman merkezli 12 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri para karşılığı sattığı ve satın aldığı tespit edilen 44 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Batman, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Düzce, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bilecik ve Tekirdağ'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Çıkarıldıkları hakimlikçe 34 şüpheliden 11'i tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.