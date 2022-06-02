Batman merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 zanlı yakalandı - Haberler

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Batman merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 zanlı yakalandı

AA - İbrahim Toprak - Güncel
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Batman merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Batman merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Batman merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Batman merkezli 6 ildeki farklı adreslere 31 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliden 18'i yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde silah ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve biri yurt dışında olduğu tespit edilen firari 2 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Batman PKK Güncel Haberler

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