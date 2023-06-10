Batman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye operasyon

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Batman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Batman merkezli Siirt ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla, 2 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 202 adet AK-47 fişeği, 6 şarjör, 1 adet 7,65 mm tabanca, 14 tabanca mermisi, 2 şarjör, 1 dron ve 2 adet SD kartı, 1 drona monte edileceği değerlendirilen aparat, 1 av tüfeği, 1 jeneratör ile çok sayıda örgütsel doküman ve dron eğitimine yönelik notlar ele geçirildi. Terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik operasyonların kararlıkla sürdürüleceği belirtildi.