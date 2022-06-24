Batman kermes düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman kermes düzenledi

AA - Ahmet Işık - Güncel
Batman kermes düzenledi

Batman'da İHH İnsani Yardım Derneği, dar gelirli aileler ve dernek yararına kermes düzenledi.

Batman'da İHH İnsani Yardım Derneği, dar gelirli aileler ve dernek yararına kermes düzenledi.

Atatürk Parkı yanında bulunan alanda düzenlenen ve 3 gün sürecek kermeste gıdadan, el işi ve hediyelik ürünlere birçok ürün satışa sunuldu.

İHH Batman Şube Başkanı Latif Kaya, "Kermesimiz 3 gün boyunca açık olacak. Bu kermesimiz dar gelirli ailelere ve dernek yararına olacak. Özellikle kadınlar gece gündüz çalışıp burada emeklerini sergilediler. Hepsinden Allah razı olsun. Tüm halkı kermesimize bekliyoruz." dedi.

AA / Ahmet Işık - Güncel

Batman İHH Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title