Batman kermes düzenledi
AA - Ahmet Işık - Güncel
Batman'da İHH İnsani Yardım Derneği, dar gelirli aileler ve dernek yararına kermes düzenledi.
Batman'da İHH İnsani Yardım Derneği, dar gelirli aileler ve dernek yararına kermes düzenledi.
Atatürk Parkı yanında bulunan alanda düzenlenen ve 3 gün sürecek kermeste gıdadan, el işi ve hediyelik ürünlere birçok ürün satışa sunuldu.
İHH Batman Şube Başkanı Latif Kaya, "Kermesimiz 3 gün boyunca açık olacak. Bu kermesimiz dar gelirli ailelere ve dernek yararına olacak. Özellikle kadınlar gece gündüz çalışıp burada emeklerini sergilediler. Hepsinden Allah razı olsun. Tüm halkı kermesimize bekliyoruz." dedi.
AA / Ahmet Işık - Güncel