Batman'ın Sason İlçesinde Yılın İlk Karı Yağdı

BATMAN'ın Sason ilçesinde yılın ilk karı yağdı. 2 bin 973 metre yüksekliğindeki Mereto Dağı ve çevresinde kartpostallık manzaralar oluştu.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Sason'un yüksek kesimlerinde ve Mereto Dağı'nın zirvesinde etkili oldu. Sabah saatlerinde beyaz örtüyle kaplanan dağ, bulutlarla birleşince seyirlik manzara ortaya çıktı. Karın ardından bölgeyi kaplayan sis ve bulutlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,