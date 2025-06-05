Batman'ın Sason İlçesinde Yaz Ayında Kar Tünellerine İlgi Artıyor

Batman'ın Sason İlçesinde Yaz Ayında Kar Tünellerine İlgi Artıyor
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Batman'ın Sason ilçesindeki Karayün köyündeki kar tünelleri, yaz aylarında serinlemek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Köy muhtarı Cemal Bulu, yaz aylarında ziyaretçi akınına uğradıklarını belirtti.

Batman'ın Sason ilçesinde ziyaretçiler kardan tünellerde serinliyor.

Karayün köyü yakınlarında bulunan kar tünellerine ülkenin çeşitli illerinden vatandaşlar ziyaret ediyor.

Karayün köyü muhtarı Cemal Bulu, özellikle yaz aylarında kar tünellerinden dolayı köylerinin ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Kar tünellerini ziyaret eden Mehmet Şah Daraga da ilk defa yaz aylarında böyle bir yeri gördüğünü belirterek, "Özellikle yaz aylarında burada kar tünelleri var. Bütün doğaseverleri özellikle sıcaktan kavrulanları buraya bekliyoruz." dedi.

Sarıyayla köyünden Kamil Dil ise Karayün köyünün Mereto Dağı'na yakınlığı dolayısıyla serinliği ve kar tünelleriyle ilgi odağı olduğunu kaydetti. ???????

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
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