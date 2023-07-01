Batman'ın Sason ilçesinde silahlı kavga: 3 yaralı
Güncel Haberler
Batman'ın Sason ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İlçenin Ekinlik köyünde husumetli iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mirzeydin C. (52), Şahin B. (32) ve Sabahattin B. (35) silahla vurularak yaralandı. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Batman'ın Sason ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
İlçenin Ekinlik köyünde husumetli iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mirzeydin C. (52), Şahin B. (32) ve Sabahattin B. (35) silahla vurularak yaralandı.
Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.