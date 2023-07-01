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Batman'ın Sason ilçesinde silahlı kavga: 3 yaralı

Batman'ın Sason ilçesinde silahlı kavga: 3 yaralı

Güncel Haberler

Batman'ın Sason ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İlçenin Ekinlik köyünde husumetli iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mirzeydin C. (52), Şahin B. (32) ve Sabahattin B. (35) silahla vurularak yaralandı. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Batman'ın Sason ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İlçenin Ekinlik köyünde husumetli iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mirzeydin C. (52), Şahin B. (32) ve Sabahattin B. (35) silahla vurularak yaralandı.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Batman Güncel Haberler

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