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Batman'ın Gercüş ilçesinde çocuk Dicle Nehri'nde boğuldu

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Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşanan olayda, Dicle Nehri'ne giren çocuk boğularak hayatını kaybetti. İşitme engelli olan çocuğun cenazesi Gercüş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kantar köyünde yaşayan Süleyman Y. (53) ve oğlu Zekeriya Y. (10) Dicle Nehri kenarındaki tarlaya çalışmaya gitti.

Süleyman Y, bir süre sonra oğlunun yanında olmadığını fark etti.

Çevrede arama yapan Süleyman Y, Dicle Nehri'nde oğlunun cesedini buldu.

Süleyman Y, oğlunun cenazesini sudan çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri çocuğun boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.

İşitme engelli olduğu öğrenilen çocuğun cenazesi Gercüş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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