Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın evde hasara neden oldu ve dumandan etkilenen bazı apartman sakinleri tedavi altına alındı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Dumandan etkilenen bazı apartman sakinleri Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.