Batman'ın Beşiri ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Batman'ın Beşiri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kirames Mesire alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlara sıçramıştı. İhbar üzerine olay yerine Batman ve Beşiri ilçesi itfaiye ekipleriyle İl Özel İdaresine bağlı araçlar sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Batman'ın Beşiri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kirames Mesire alanı mevkiinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlara sıçradı.
Çevreden görenlerin ihbar üzerine olay yerine Batman ve Beşiri ilçesi itfaiye ekipleriyle İl Özel İdaresine bağlı araçlar sevk edildi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel