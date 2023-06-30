Batman'ın Beşiri ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Batman'ın Beşiri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kirames Mesire alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlara sıçramıştı. İhbar üzerine olay yerine Batman ve Beşiri ilçesi itfaiye ekipleriyle İl Özel İdaresine bağlı araçlar sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.