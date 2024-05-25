Batman İl Özel İdaresi, Sason İlçe Özel İdaresine araç takviyesi yaptı

Batman İl Özel İdaresinin desteğiyle Sason İlçe Özel İdaresine araç takviyesi gerçekleştirildi.

Kaymakam Mete, alınan yeni araçların teslimi amacıyla düzenlenen törende, İlçe Özel İdare Müdürlüğüne loder ve traktör kepçe olmak üzere yeni iş makineleri eklendiğini söyledi.

İş makinelerinin kazandırılmasında emeği geçen başta Batman Valisi Ekrem Canalp olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eden Mete, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Törene, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, Yücebağ Belediye Başkanı Abdullah Bil, İl Genel Meclis Üyeleri Ömer Taş ve Yahya Karabaş da katıldı.