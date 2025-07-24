Batman Havalimanında Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Batman Havalimanında Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da hava yoluyla gelen bir yolcu, uyuşturucu ile yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramalarda 200 gram bonzai ele geçirildi.

Batman'da havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente hava yoluyla gelen şüpheli bir yolcu yakalandı.

Şüphelinin üst ve el çantasında yapılan aramada, 200 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller

ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti

Amerikan güreşinin efsanesi, 71 yaşında hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.