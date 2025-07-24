Batman Havalimanında Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Batman'da havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente hava yoluyla gelen şüpheli bir yolcu yakalandı.

Şüphelinin üst ve el çantasında yapılan aramada, 200 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.