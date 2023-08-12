Batman Havalimanında Temmuz Ayında 49 Bin 760 Yolcu Hizmet Aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanında 2023 yılı Temmuz ayında iç hat yolcu trafiğinin 49 bin 760 olduğunu açıkladı. Temmuz ayında toplamda 49 bin 760 yolcuya hizmet verildi. İç hat yolcu trafiği 49 bin 425, dış hat yolcu trafiği ise 335 olarak kaydedildi. Aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 263, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 266 oldu. Yük trafiği ise 621 ton olarak gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanında 2023 yılı Temmuz ayında iç hat yolcu trafiğinin 49 bin 760 olduğunu paylaştı.

Batman Havalimanında Temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 49 bin 425, dış hat yolcu trafiği 335 oldu. Böylece Temmuz'da toplam 49 bin 760 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 263, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 266'ya ulaştı. Yük trafiği ise aynı anda toplamda 621 ton oldu.

7 aylık dönemde ise yolcu trafiği 333 bin 305, uçak trafiği 2 bin 204, yük trafiği kargo, posta, bagaj ise 3 bin 207 ton olarak gerçekleşti. - BATMAN