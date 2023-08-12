BATMAN Havalimanı'nda Temmuz Ayında 49 Bin 760 Yolcuya Hizmet Verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın 2023 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Batman Havalimanı'nda Temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 49 bin 425, dış hat yolcu trafiği 335 oldu. Ay içinde toplam 49 bin 760 yolcuya hizmet verilirken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 263, dış hatlarda 3 oldu. Yük trafiği ise toplamda 621 ton oldu. Yılbaşından bu yana yolcu trafiği 333 bin 305, uçak trafiği 2 bin 204, yük trafiği ise 3 bin 207 ton olarak gerçekleşti.