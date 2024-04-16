Batman Havalimanı'nda Mart Ayında 45 Bin 466 Yolcuya Hizmet Verildi

Batman Havalimanı'nda geçen ay 45 bin 466 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın mart ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre havalimanında mart ayında iç hat yolcu trafiği 45 bin 466 oldu.

Geçen ay havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 322'ye, yük trafiği ise 479 tona ulaştı.

Bu yılın ilk üç ayında Batman Havalimanı'ndan 151 bin 998 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 986, taşınan yük ise 1620 ton oldu.