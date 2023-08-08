Batman Havalimanı Eylül Ayında Bakım Çalışması Nedeniyle Uçuşlara Kapalı Olacak

BATMAN Havalimanı, Eylül ayı boyunca yapılacak rutin bakım çalışması nedeniyle uçuşlara kapalı olacak. Bu süreçte Diyarbakır Havalimanı ile Batman arasında belediye otobüsleri hizmet verecek.

Batman Valisi Ekrem Canalp, belediyenin toplantı salonunda Batman Havalimanı'nda yapılacak çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Canalp, rutin bakım çalışmaları nedeniyle havalimanında pist yenilenmesinin yapılacağını ve Eylül ayı boyunca devam edecek çalışmada Batman'dan uçuşların olmayacağını söyledi. Yenileme çalışmaları boyunca yolcuların Diyarbakır Havalimanı'na belediyeye ait otobüslerle gideceğini söyleyen Vali Canalp, 'Eylül ayı aynı zamanda Batman Havalimanı için pistin yenilenmesi ayı olacak. Yaklaşık bir aylık bir dönem boyunca uçaklarımızın iniş ve kalkışına kapalı olacak. Dolayısıyla bu süre zarfında biz de Batman Belediyesi olarak belli otobüslerimizi Diyarbakır Havalimanı ile Batman'ın içerisinde ring şeklinde hizmet vereceğiz. Dolayısıyla vatandaşlarımız Batman Belediyesi'nin sınırları içerisindeki en düşük otobüs, belediye otobüs ücret tarifesiyle uçak biletlerini göstermek suretiyle yani 5 buçuk lirayla Batman'dan Diyarbakır HavalimanıAna, aynı şekilde Diyarbakır Havalimanı'ndan da Batman'a ulaşım imkanına bir aylık süre boyunca kavuşmuş olacaklar' dedi.(DHA)