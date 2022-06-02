Batman Halk Eğitimi Merkezi'nden yılsonu sergisi - Haberler

Batman'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yılsonu sergisi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen sergide, merkezde eğitim gören kursiyerlerin hazırladıkları el işi çalışma yağlı boya tablo, örme bebek, kanaviçe ve atıklardan yapılan çalışmalar sergilendi.

Programda kursiyer, Türkçe ve Kürtçe yöresel türküler seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, yaptığı açıklamada, 2022 yılının ilk beş ayında 60 binden fazla kursiyerin merkezden istifade ettiğini söyledi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Kurtaran, şunları kaydetti:

"Bu haftadaki amacımız; kamuoyuna hayat boyu öğrenmenin nasıl olduğunu, bu konudaki farkındalığı, hayat boyu faaliyetlerine katılan kursiyerlerimizin ortaya çıkardıkları ürünlerin ve yapmış olduğumuz etkinlikleri kamuoyu ile paylaşmak. Bu kapsamda merkez halk eğitim müdürlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmaları paylaşmak amacıyla bugün sergiledik. Bir hafta boyunca burada etkinliklerimiz olacak."