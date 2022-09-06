Batman haberleri... Haber-Sen Üyeleri, PTT'deki Sürgünlere Karşı İstanbul ve Batman'dan Ankara'ya Yürüyecek

Batman haberler... Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Haber-Sen, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) yönetiminin sendika üyelerini sürdüğü ve hukuksuz uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle yarın Ankara’ya yürüyüş başlatacak. Bir grup İstanbul’dan, diğer grup ise Batman’dan Ankara’ya yürüyecek.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Haber-Sen, Posta ve Telgraf Teşkilatı ( Ptt ) yönetiminin sendika üyelerini sürdüğü ve hukuksuz uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle yarın Ankara'ya yürüyüş başlatacak. Bir grup İstanbul'dan, diğer grup ise Batman'dan Ankara'ya yürüyecek.

Ptt'de çalışan Haber-Sen üyelerine yönelik sürgün ve baskı iddiaları nedeniyle sendika, yarın Batman'dan ve İstanbul'dan Ankara'ya yürüyecek.

İstanbul'daki yürüyüş, PTT Sirkeci Şubesi önünden basın açıklamasıyla başlayacak. Yürüyüş, daha sonra Kadıköy'deki PTT binası önünde de yapılacak açıklamanın ardından, ikinci günde Kütahya ve Eskişehir'de yapılacak açıklamalarla devam edecek.

Batman'da basın açıklamasıyla başlayacak yürüyüş ise Diyarbakır'daki ve Şanlıurfa'daki basın açıklamalarıyla sürecek. İkinci günde de Mersin'de ve Adana'da açıklama yapacak olan sendika üyeleri, üçüncü günde Ankara'da ortak basın açıklaması yapacak.

"İŞ BARIŞINI SAĞLAYIN" ÇAĞRISI

PTT Genel Müdürlüğü önünde cuma günü yapılacak basın açıklamasıyla sonlandırılacak yürüyüş öncesinde sendika üyeleri, PTT yönetimine seslenerek, "Hukuksuz kararlarınızdan vazgeçin. Yönetici ve üyelerimizin sürgünlerini durdurun. İş barışını sağlayın" çağrısı yaptı.