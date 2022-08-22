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Son dakika haberi! Batman'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

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Son dakika haberler... Batman'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı Kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi Batman-Hasankeyf karayolunda hafriyat kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi.

Batman'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

BATMAN - Batman- Hasankeyf karayolunda hafriyat kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman-Hasankeyf birinci köprüde Irak uyruklu sürücünün kullandığı 24 A 7045 plakalı otomobil, 21 AAL 22 plakalı hafriyat kamyonetine arkadan çarptı. Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada 2'si kadın 3 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. Araç içinde sıkışan vatandaşlar AFAD tarafından çıkartıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle köprü bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Güncel

Hasankeyf Batman 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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