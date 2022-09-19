Batman haberi | Gercüş'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı Güncel Haberler Batman haberler... Gercüş ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı. Gercüş ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı. Hükümet konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Törene, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kurum temsilcileri ve gaziler katıldı. Törenin ardından Kaymakamlık tarafından Gercüş Öğretmenevi'nde gaziler onuruna yemek verildi. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Torlak 19 Eylül Gaziler Günü Hükümet Güncel Haberler

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