Batman haberi! Batman'da sulama kanalına düşen buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Batman haberi: Batman'da sulama kanalına düşen buzağı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Batman'da sulama kanalına düşen buzağı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Akça köyü mevkisinde sulama kanalına düşen buzağıyı fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen ekipler sulama kanalında boğulma tehlikesi yaşayan buzağıyı halat yardımıyla sudan çıkardı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel