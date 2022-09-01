Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman haberi! Batman'da sulama kanalına düşen buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Güncel Haberler

Batman haberi! Batman'da sulama kanalına düşen buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman haberi: Batman'da sulama kanalına düşen buzağı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman'da sulama kanalına düşen buzağı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akça köyü mevkisinde sulama kanalına düşen buzağıyı fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen ekipler sulama kanalında boğulma tehlikesi yaşayan buzağıyı halat yardımıyla sudan çıkardı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

İtfaiye Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title