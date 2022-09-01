Batman haberi! Batman'da sulama kanalına düşen buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı Güncel Haberler Batman haberi: Batman'da sulama kanalına düşen buzağı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Batman'da sulama kanalına düşen buzağı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Akça köyü mevkisinde sulama kanalına düşen buzağıyı fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ekipler sulama kanalında boğulma tehlikesi yaşayan buzağıyı halat yardımıyla sudan çıkardı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Toprak İtfaiye Batman Güncel Haberler

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