Batman haber | Sason'da arıcılara arılarını beslemesi için şeker desteği Güncel Haberler Batman haberleri: Batman'ın Sason ilçesinde arıcılara Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce arılarını beslemeleri için toz şeker desteği sunuldu. Batman'ın Sason ilçesinde arıcılara Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce arılarını beslemeleri için toz şeker desteği sunuldu. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyyüp Aktaş, 261 arı yetiştiricisine toplam 845 çuval şeker yardımı yaptıklarını belirterek, dağıtılan şekerin bal hasadı bittikten sonra sonbaharın son aylarında arıların beslenmesi için kullanılacağını söyledi. Güncel AA / Metin Özmen Hisarcık Batman Sason Güncel Haberler

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