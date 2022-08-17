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Batman haber | Sason'da arıcılara arılarını beslemesi için şeker desteği

Batman haber | Sason'da arıcılara arılarını beslemesi için şeker desteği

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Batman haberleri: Batman'ın Sason ilçesinde arıcılara Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce arılarını beslemeleri için toz şeker desteği sunuldu.

Batman'ın Sason ilçesinde arıcılara Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce arılarını beslemeleri için toz şeker desteği sunuldu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyyüp Aktaş, 261 arı yetiştiricisine toplam 845 çuval şeker yardımı yaptıklarını belirterek, dağıtılan şekerin bal hasadı bittikten sonra sonbaharın son aylarında arıların beslenmesi için kullanılacağını söyledi.

AA / Metin Özmen - Güncel

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