Batman haber | Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Batman gündem haberi... Batman'da bir internet kafede yasa dışı bahis oynandığı gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı. Batman'da bir internet kafede yasa dışı bahis oynandığı gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01 Ekim perşembe günü Cumhuriyet Mahallesinde faaliyet gösteren bir internet kafeye operasyon düzenlendiği belirtildi. İş yerinde yasa dışı bahis oynandığını tespit eden ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 3 cep telefonu, 5 hard disk, 11 başka şahıslar adına kayıtlı SIM kart bloğu, 10 başka şahıslar adına kayıtlı banka kartı, 3 ajanda, 1 olası baskın sırasında elektriği kapatmak için kullanılan şalter kapatma kumandası ve şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri 6 bin 440 liraya el konuldu. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Toprak Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Batman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Batman haber | Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.