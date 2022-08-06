Batman haber: Batman'da itfaiye ekipleri, kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü - Haberler

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Batman haber: Batman'da itfaiye ekipleri, kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Batman haber: Batman'da itfaiye ekipleri, kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Batman bölgesinden gelen habere göre Batman'da itfaiye ekipleri, sıkıştığı su borusundan kurtarılan ancak kalbi duran kediyi kalp masajıyla kurtardı.

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Batman'da itfaiye ekipleri, sıkıştığı su borusundan kurtarılan ancak kalbi duran kediyi kalp masajıyla kurtardı.

Aydınlık Evler Mahallesi'nde su borusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sıkıştığı boruyu delerek kediyi kurtaran itfaiye erleri, kedinin kalbinin durduğunu fark etti.

Kalp masajı yapılan kedi, bir süre sonra kendine geldi.

Bitkin düşen kediye ekipler süt ve su verdi. Kedinin kurtarılması çevredekiler tarafından sevinçle karşılandı.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

İtfaiye Batman su Güncel Haberler

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