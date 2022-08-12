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Batman haber! Batman'da cinayet şüphelisi yakalandı

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Batman haber! Batman'da cinayet şüphelisi yakalandı

Batman gündem haberine göre Batman'ın Kozluk ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Yenidoğan Mahallesi'nde E.E. ile C.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahlı kavgada yaralanan C.D. kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan E.E. ise jandarma ekiplerince bir evde gözaltına alındı.

E.E'nin Kozluk ilçesinde 2020'deki bir cinayetle ilgili de arandığı öğrenildi.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

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