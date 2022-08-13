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Batman haber! Batman'da Arıcılar Birliği 1. Olağan Kongresi yapıldı

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Batman haber! Batman'da Arıcılar Birliği 1. Olağan Kongresi yapıldı

Gelen Batman haberine göre Batman'da Arıcılar Birliği 1. Olağan Kongresi'nde Çetin Doyar yeniden başkan seçildi.

Batman'da Arıcılar Birliği 1. Olağan Kongresi'nde Çetin Doyar yeniden başkan seçildi.

Arıcılar Birliği bürosunda gerçekleştirilen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Divanın oluşturulmasının ardından yapılan oylamada Çetin Doyar, yeniden birlik başkanı seçildi.

Doyar, yaptığı konuşmada, en büyük hedefinin Batman balını hak ettiği noktaya getirmek ve markalaştırmak olduğunu söyledi.

Batman ve ilçelerinde birçok kişinin arıcılıkla geçimini sağladığını belirten Doyar, "Amacımız arıcıları tek çatı altında birleştirerek birlik çatısı altında arıcıların sorun ve sıkıntılarını çözmek." dedi.

Doyar, Batman'da arıcılığı geliştirmek için çeşitli projeler hazırlayacaklarını belirtti.

Arıcıların yaşadığı sorunları çözme konusunda gayret göstereceklerini dile getiren Doyar, "Tüm arıcılarımızın yeni sezonu bereketli ve bol kazançlı bir şekilde geçirmelerini temenni ederim. Kongrede emeği geçen ve bizi bu göreve layık gören herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

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