Batman haber... Batman'da aracın çarptığı anne ve bebeği yaralandı
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Batman gündem haberine göre Batman'da meydana gelen trafik kazasında, anne ve bebeği yaralandı.
Batman'da meydana gelen trafik kazasında, anne ve bebeği yaralandı.
Yakup Tacir yönetimindeki 01 CRR 68 plakalı hafif ticari araç, Batman-Siirt kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Enise Çalışçı (26) ve 1 yaşındaki bebeği Serra'ya çarptı.
Yaralanan anne ve bebeği 122 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel