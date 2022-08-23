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Batman haber | AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, kentte esnafı ziyaret etti

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Batman haber | AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, kentte esnafı ziyaret etti

Edinilen Batman haberine göre AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

Özdemir, Turgut Özal Bulvarı ve SSK Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Özdemir, gazetecilere, 21 yıldır önemli projelerin hayata geçirildiğini, önemli eserler kazandırıldığını belirterek, "AK Parti olarak hizmet ve eser üretmeye, milletimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel

Ziver Özdemir Milletvekili Batman Güncel Haberler

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