Batman haber | AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, kentte esnafı ziyaret etti Güncel Haberler Edinilen Batman haberine göre AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kentte esnaf ziyaretinde bulundu. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kentte esnaf ziyaretinde bulundu. Özdemir, Turgut Özal Bulvarı ve SSK Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Özdemir, gazetecilere, 21 yıldır önemli projelerin hayata geçirildiğini, önemli eserler kazandırıldığını belirterek, "AK Parti olarak hizmet ve eser üretmeye, milletimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Işık Ziver Özdemir Milletvekili Batman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Batman haber | AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, kentte esnafı ziyaret etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.