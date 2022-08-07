Batman gündem haberleri: Sason Kaymakamı Mete, LGS'de dereceye giren öğrencileri tabletle ödüllendirdi Batman gündem haberi | Sason Kaymakamı Murat Mete, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarı sağlayan öğrencilere tablet hediye etti. Sason Kaymakamı Murat Mete, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında başarı sağlayan öğrencilere tablet hediye etti. Mete, LGS sonuçlarına göre ilçede ilk üçe giren öğrencileri makamında kabul etti. Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Mete, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın göstermiş oldukları bu başarı ileride onları önemli görevlere taşıyacaktır. Kendilerini azim ve gayretlerinden ötürü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi. Mete, dereceye giren öğrencilere tablet hediye etti. Güncel AA / Metin Özmen LGS Güncel Haberler

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