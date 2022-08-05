Batman gündem haberleri | Batman'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı Batman bölgesinden gelen habere göre Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tekstil işçilerini taşıyan 72 EL 057 plakalı minibüs, Batman-Beşiri kara yolunda karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 tekstil işçisi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel AA / İbrahim Toprak Batman Güncel Haberler

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