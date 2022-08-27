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Batman gündem haberleri... Batman'da baba tartıştığı kızını baltayla yaraladı

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Batman gündem haberleri... Batman'da baba tartıştığı kızını baltayla yaraladı

Batman haber: Batman'da bir kişi tartıştığı kızını balta ile yaraladı.

Batman'da bir kişi tartıştığı kızını balta ile yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi'nde oturan B.B, henüz belirlenemeyen nedenle kızı E.B. (21) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.B. kızına balta ile vurdu.

Gürültü üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Başından yaralanan kız, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, baba ise gözaltına alındı.

Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

B.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

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