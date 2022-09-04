Batman gündem haberi: Batman'da yelken kanadın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 1'i emekli 2 asker için tören Güncel Haberler Batman haberleri: Batman'ın Gercüş ilçesinde dün yelken kanadın yola düşmesi sonucu hayatını kaybeden 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığında görevli Hava Astsubay Başçavuş Emin Çoban ile emekli Hava Başçavuş Ali Özkan için tören düzenlendi. Batman'ın Gercüş ilçesinde dün yelken kanadın yola düşmesi sonucu hayatını kaybeden 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığında görevli Hava Astsubay Başçavuş Emin Çoban ile emekli Hava Başçavuş Ali Özkan için tören düzenlendi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törene, hayatını kaybeden Emin Çoban ve Ali Özkan'ın yakınları, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, Cumhuriyet Savcısı Murat Şahingöz, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurum temsilcileri ve askeri personel katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından Astsubay Emin Çoban'ın cenazesi memleketi İzmir'e, emekli Başçavuş Ali Özkan'ın cenazesi ise memleketi Muğla'nın Milas ilçesine uğurlandı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Toprak Ali Özkan Batman Güncel Haberler

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