Batman gündem haberi: Batman'da 1. Acil Tıp Sempozyumu gerçekleştirildi

İl Sağlık Müdürlüğü'nce 1. Acil Tıp Sempozyumu düzenlendi.

Batman Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyum, "travma" konu başlığı ile yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, sempozyuma katılmaktan dolayı heyecan duyduğunu söyledi.

Travmanın hayatın her aşamasında karşılaşılabilecek bir durum olduğunu ifade eden Canpolat,"Sempozyumda amacımız dikkatli yaklaşım ve müdahaleler ile hastalara maksimum yarar sağlamaktır. Bugün düzenlenen sempozyumumuzda en sık karşılaşılan travmalar ile ilgili güncel yaklaşımlar ele alınacaktır. Bugünden başlayarak sürekli olarak düzenlemeyi planladığımız sempozyumlar ile Batmanımızı bir eğitim merkezine çevirmek için yoğun bir tempoda çalışacağız." diye konuştu.

Yapılan sunumların ardından katılımcılara katılım belgesi verildi.