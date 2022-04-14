Batman, firmaları ve 40 bin çalışanıyla tekstilde 'marka şehir' olmak istiyor

BATMAN (AA) - Batman'da son 15 yılda gelişen tekstil sektörü, 300'ü aşkın firmayla 40 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Kentte huzur ve güven ortamının oluşması, devletin sağladığı teşvikler ve yatırımcıların ilgisiyle son 15 yılda tekstil sektörünün hızla gelişmesi başta istihdam olmak üzere kentin ekonomik hayatına büyük katkı sunuyor.

15 yıl önce bir firmanın üretime başlamasıyla tekstil sektörüyle tanışan Batman'da şu anda 300'ü aşkın firma üretim gerçekleştiriyor, 40 bin kişiye de iş imkanı sağlanıyor.

Vali Hulusi Şahin, AA muhabirine, tekstilin Batman'da 15 yıllık bir mazisinin bulunduğunu, yeni bir sektör olmasına rağmen Batmanlıların tekstil konusunda çok hızlı yol kat ettiğini söyledi.

Tekstilin hızlı gelişmesiyle bölge illerine göre pozitif bir ayrışmanın yaşandığını anlatan Şahin, bunun avantajıyla hızlı şekilde tekstil eko sisteminin oluştuğunu, sanayici ve tekstil sektöründeki yatırımcıların şehri tercih ettiğini ifade etti.

Kalifiye eleman sıkıntısı yok

"Gençlerimiz çok çabuk öğreniyor ve adapte oluyorlar. Bu nedenle tekstildeki asıl unsur olan kalifiye eleman ihtiyacını çok çabuk bir şekilde karşıladılar." diyen Şahin, gençlerin de çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Yatırım yapan firmaların eleman bulma konusunda sıkıntı yaşamadığına değinen Şahin, "Firmalar işçi de usta da bulabiliyor. Tekstil çok geniş bir kavram. Tekstille ilgili makineci, son ütücü gibi çok sayıda farklı ustalık isteyen alanlar var. Firmalar bunlara yönelik usta ve işçi bulabiliyor." dedi.

"Tekstil İhtisas OSB için de hazırlıklarımız tamam"

Batman'ın tekstil sektöründe bir sıçrama yapması gerektiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Tekstil sektörünün farklı alanlarında faaliyet yürüten büyük firmaları Batman'a bekliyoruz. İplik, kumaş fabrikaları gibi. Bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yakın zamanda tekstilin yıkama, boyama gibi başka unsurlarının da olduğu bir büyük tekstil şehrinden bahsedebileceğiz. Tekstil İhtisas OSB kurulması için çalışmalarımız var. Fakat yetkililer ikinci OSB ve Tekstil İhtisas OSB'nin aynı anda yapılamayacağını ilettiler. 'Önce birini, daha sonra diğerini yapın.' dediler. Yerini ayırdık. İkinci OSB bittikten sonra Tekstil İhtisas OSB için de hazırlıklarımız tamam."

"Yatırım yapmak isteyen onlarca yatırımcımız var"

Batman Tekstil Sanayi İşadamları Derneği (TEKSİAD) Başkanı Mehmet Ali Öztürk de Batman'da 300'den fazla tekstil firmasının olduğunu ve bu firmalarda 40 bine yakın kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

Batmanlı tekstilciler olarak mevcut durumu daha da ilerilere taşımak istediklerini aktaran Öztürk, hem markalaşma hem de tekstilin Batman'da kalıcı olması konusunda gerekli alt yapının oluşturulması ve mevcut bazı sıkıntıların ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

"Batman'da şu an istihdamını binlerle telaffuz edebileceğimiz tekstil dışında ikinci bir sektörümüz yok." ifadesini kullanan Öztürk, tekstilin ihtiyaç duyduğu gerekli alt yapının oluşturulması halinde onlarca yatırımcının Batman'da yeni tesisler kuracağını vurguladı.

Öztürk, "Gerekli altyapı ve arıtma tesislerimiz olduğu zaman bu alanda yatırım yapmak isteyen onlarca yatırımcımız var. Entegre ve arıtma tesisleri, yıkama fabrikası, kumaş ve iplik fabrikası kurmak isteyen onlarca yatırımcımız var. Ancak yeterli yerimiz yok." diye konuştu.