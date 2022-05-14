Batman ESOB Başkanlığı seçimi yapıldı - Haberler

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Batman ESOB Başkanlığı seçimi yapıldı

AA - Ahmet Işık - Güncel
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Batman ESOB Başkanlığı seçimi yapıldı

Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığı için seçim yapıldı.

BATMAN (AA) - Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığı için seçim yapıldı.

Batman Kültür Merkezinde yapılan ve 2 liste halinde gidilen seçimde, Cemil Turan 26, Mehmet Salih Kaplan 27 oy aldı.

Seçimde başkanlığa getirilen Kaplan, üyelere teşekkür ederek, Batman esnafı için çalışacağını belirtti.

AA / Ahmet Işık - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Mehmet Salih, Cemil Turan, Batman, Güncel, Haberler

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