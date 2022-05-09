Batman Emniyet Müdürlüğünün çalışmalarıyla geçen ay 623 olay aydınlatıldı

BATMAN (AA) - Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından nisan ayında yapılan çalışmalarla kentte meydana gelen 623 olayın aydınlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Nisan ayında hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, cinsel taciz, cinsel saldırı gibi suçlar kapsamında meydana gelen 767 olaydan 623'ünün aydınlatıldığı ifade edilen açıklamada, 796 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği 144 olayın ise aydınlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan aramalarda 13 ruhsatsız tabanca, 218 fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı silah, 4 kilo 318 gram uyuşturucu madde, 626 kumar oynatılan pul, 25 deste iskambil kağıdı, 4 dövüş horozu, kumardan elde edilen 2200 lira para ile çalıntı 8 motosiklet, 3 cep telefonu, 25 elektrik sigortası, klima motoru, 80 metre elektrik kablosu ve 6 bıçak ele geçirildi. Ayrıca haklarında yakalama kararı verilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 142 kişiden 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 99 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.