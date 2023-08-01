Batman Emniyet Müdürlüğü Temmuz Ayı Çalışmalarını Açıkladı

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından Temmuz ayında yapılan çalışmalarda, suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, trafik güvenliğinin sağlanması ve gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla birçok başarılı operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, kurusıkı tabanca ve kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca trafikte tehlikeli araç kullanımı ve korna çalma gibi ihlallerde bulunanlara da cezai işlem uygulandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından Temmuz ayında yapılan çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından, kent genelinde suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güven ortamının devamı, trafik güvenliğinin sağlanması ve gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla Temmuz ayında yapılan çalışmalarda 51 adet ruhsatsız tabanca, 335 adet tabanca fişeği, 11 adet kurusıkı tabanca, 55 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Kurusıkı tabanca taşıyan 10 şahsa 51 bin 520 TL, trafikte diğer sürücü ve yayaları tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve düğün konvoylarında korna çalarak çevreyi rahatsız eden 115 araca 50 bin 140 TL, 327 motosiklete ise 888 bin 913 TL para cezası uygulanmış olup 28 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca adli makamlarca haklarında yakalama kararı verilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 120 şahıs yakalandı. - BATMAN