Batman'dan çalınan hayvanları Diyarbakır'da sattılar, 4 kişi tutuklandı

Batman'da çalınan 2 büyükbaş hayvanın Diyarbakır'da satıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla 4 kişi tutuklandı.

Batman'dan çaldıkları 2 büyükbaş hayvanı Diyarbakır'da sattığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.

Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde ikamet eden Mehmet E.'nin 2 büyükbaş hayvanının çalındığı ihbarını değerlendiren Batman Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından çalışma başlatıldı. Belge giriş çıkışlarındaki güvenlik kameralarının yanı sıra iz süren ekipler, 2 büyükbaş hayvanı çalan 3 kişiyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan N.S., M.K. ve Y.T. jandarmadaki ifadelerinde çaldıkları 2 hayvanı Diyarbakır'a götürerek sattıklarını itiraf etti.

Satılan hayvanları Diyarbakır'ın Bismil ve Çınar ilçelerinde bulan ekipler hayvanları sahibine teslim etti. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda çalışmayı genişleten jandarma ekipleri, aynı bölgede 3 hırsızlık olayına daha karıştıkları belirlenen N.K., N.T., M.E.Y., F.S. ve H.A.'yı da gözaltına aldı.

Yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan N.S., M.K. Y.T. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, N.K., N.T., M.E.Y., F.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN