Batman'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Mimar Fesih Barut Defnedildi

Batman'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Mimar Fesih Barut Defnedildi
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Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Şube Müdürü Fesih Barut'un cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi. Cenazeye yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Batman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden mimar Fesih Barut'un cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Batman'ın Sason ilçesinde dün bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde Şube Müdürü olan mimar Fesih Barut'un cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Diyarbakır'a getirilen Barut'un cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye Barut'un yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları da katıldı.

Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın dün şarampole yuvarlanması sonucu Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünde Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde Şube Müdürü olan mimar Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığında görevli şoför Mazlum Yılmaz hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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