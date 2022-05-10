Batman'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kültür Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu saçmaların isabet ettiği bir kişi yaralandı.

Yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

Kavgaya karışan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.