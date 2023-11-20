Batman'daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu (2)

3'ÜNCÜ ÇOCUĞUN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDUBatman'da sele kapılarak kaybolan 3'üncü çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı.

3'ÜNCÜ ÇOCUĞUN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Batman'da sele kapılarak kaybolan 3'üncü çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Burak EMEK- Gıyasettin TETİK/BATMAN,