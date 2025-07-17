Batman'daki İnşaat Halindeki Mescidin Çatısında Yangın Çıktı

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Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde inşaatı süren mescitin çatısında çıkan yangın, işçilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Batman'da inşa halindeki mescitin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde inşası süren mescitin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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