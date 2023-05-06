BATMAN'DAKİ DİJİTAL KUBBELİ NECAT NASIROĞLU KÜLLİYESİ, 10 MAYIS'TA AÇILACAK

BATMAN'da, 3 yıl önce temeli atılan dijital kubbeye sahip, 8 bin kişinin aynı anda ibadet edeceği ve 160 bin metrekareye inşa edilen Necat Nasıroğlu Külliyesi, 10 Mayıs'ta açılacak.

Kent merkezindeki Gültepe Mahallesi'nde bulunan 160 bin metrekarelik alana, üzerinde dijital kubbe olan külliye inşa edildi. 2020'de başlanan külliyenin içinde ve dışında olmak üzere 8 bin kişi aynı anda ibadet edecek. Bin kişilik konferans ve müzikal alanın bulunduğu külliyede 600 kişilik taziye evi ile 300 kişilik kütüphane bulunuyor. Çocuk oyun ve yürüme alanları da olan dijital kubbeye sahip Necat Nasıroğlu Külliyesi, 10 Mayıs'ta açılacak.

'AÇILIŞA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DAVET ETTİK'

Türkiye'de hiç olmayan bir dijital kubbe inşa ettiklerini ifade eden iş insanı, AK Parti Batman milletvekili adayı Ferhat Nasıroğlu, 2020'nin Haziran ayında başladık. Tam pandeminin en yoğun olduğu dönemde çok kısa bir sürede devasa bir eser inşa ettik. 160 bin metrekarelik alan üzerinde külliyemizi inşa ettik. Burada büyük bir camimiz, ibadet alanımız, konferans salonumuz, bilim merkezimiz, kafe, çocuk oyun alanları, çocuklar ve yaşlıların yürüyebileceği yürüme yolları var. Büyük bir kütüphane ve gençlik merkezi bulunuyor. Burası kentin ana arterlerinden biri olacak. Çağımız teknoloji çağı, gençlerin en çok ilgilendiği alan bu. Sosyal medyada inanılmaz derecede bir ilgi var. Dolayısıyla biz bu ibadet yerini, biraz gençlerimizi de düşünerek inşa ettik. 4 bin kişi içerde, 4 bin kişi dışarıda olmak üzere 8 bin kişinin ibadet edebileceği bir camimiz var. 300 kişilik bir kütüphane, 1000 kişilik konferans ve müzikal yapılabilecek bir merkez var. 600 kişilik taziye evi, çocuklara yönelik Kur'an kursu ve dini eğitimlerin verileceği bir okul bulunuyor. Camimizin mimarisi yöre mimarisi. Yani bölgenin mimarisini dikkate alarak inşa ettik. Eyyubi ve Selçuklu mimarisiyle, fakat bunun içine bir farklılık olsun diye Türkiye'de hiç olmayan bir dijital kubbe inşa ettik. Yani bizim camimizde teknoloji var. Bizim külliyede teknoloji var. 10 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettik. İnşallah onunla beraber açılışı yapacağız. Tüm Türkiye ve Batmanlıları açılışa davet ediyorum diye konuştu. (DHA)