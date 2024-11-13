Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şerbetli köyü mevkisinde ???????sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 tır, 2 hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.