Batman'da Zanlı İkna Edilerek Gözaltına Alındı

Batman'da Zanlı İkna Edilerek Gözaltına Alındı
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Batman'da polise teslim olmamakta direnen H.İ. adlı zanlı, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışması sonucu bıçağını indirdi ve gözaltına alındı. Zanlının hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Batman'da polise teslim olmamakta direnen zanlı, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Gap Mahallesi'nde devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.İ'yi (34) takibe aldı.

Polisleri fark edip kaçmaya başlayan şüpheli, bir apartmana girerek yanında bulunan bıçağı boğazına dayadı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışması sonucu bıçağı indiren H.İ. polise teslim oldu.

Bazı suçlardan hakkında arama kararı bulunduğu tespit edilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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