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Batman'da zabıtadan denetim

Batman'da zabıtadan denetim

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Batman Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan Bayramı için çarşı ve pazarda şeker satışı yapan esnaf ve zincir marketleri denetledi.

Batman Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan Bayramı için çarşı ve pazarda şeker satışı yapan esnaf ve zincir marketleri denetledi.

Kentin farklı noktalarında 17 personelden oluşan 6 ekip gerçekleştirdiği denetimlerde bayram şekerlerinin son kullanım tarihini ve saklama koşullarını kontrol etti.

Şüphelendikleri durumlarda ürünlerin fatura ve irsaliye bilgilerini inceleyen ekipler ayrıca şeker ve lokum imalathaneleri ile pasta ve tatlı salonlarını da denetledi.

Zabıta Müdürlüğünce, vatandaşlardan herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda ilgili hatlara ihbarda bulunulmasını istedi.

Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel

Batman Belediyesi Ramazan Bayramı Zabıta Güncel Haberler

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