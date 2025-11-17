Batman'da Yüzüğü Parmağına Sıkışan Adamın Kurtarılması

BATMAN'da A.O.'nun (52) parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekipleri keserek çıkardı.

Batman'da parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan A.O., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yüzük burada da çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden destek istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri tarafından sağlık personelinin de gözetiminde mini spiral makinesi kullanılarak yüzük kesilerek çıkarıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,